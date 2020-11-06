Владимир Путин закрепил свое право тасовать кабинет министров

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Владимир Путин подписал новый закон, в соответствии с которым, президент будет лично назначать всех министров. Все, что останется Госдуме - это одобрять.

На назначение силовиков же нижняя палата параламента и вовсе не будет иметь влияния. Также президент сможет увольнять отдельных министров без роспуска правительства.

Все эти уникальные возможности предоставляет федеральный конституционный закон «О правительстве», подписанный президентом и уже официально размещенный.

В новые полномочия президента теперь входит более пристальный контроль за работой правительства. Он также получит возможность самостоятельно назначать премьер-министра и в случае несогласия Госдумы, распустить её.