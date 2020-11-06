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Общество
Владимир Путин закрепил свое право тасовать кабинет министров
6 ноября, 2020 15:55
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Владимир Путин подписал новый закон, в соответствии с которым, президент будет лично назначать всех министров. Все, что останется Госдуме - это одобрять.
На назначение силовиков же нижняя палата параламента и вовсе не будет иметь влияния. Также президент сможет увольнять отдельных министров без роспуска правительства.
Все эти уникальные возможности предоставляет федеральный конституционный закон «О правительстве», подписанный президентом и уже официально размещенный.
В новые полномочия президента теперь входит более пристальный контроль за работой правительства. Он также получит возможность самостоятельно назначать премьер-министра и в случае несогласия Госдумы, распустить её.
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