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В России решили проблему с навязанной бизнесу маркировкой лекарств

Лилия Караева
3 ноября, 2020 10:15
2 мин
Лекарства
Piqsels.com

В России упростили порядок работы с системой маркировки лекарств. Ранее из-за нее многие препараты исчезли с полок, так как аптечные организации и дистрибьюторы оказались не готовы к работе с маркированными лекарствами.

Постановление об упрощенном режиме маркировки подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В нем говорится, что аптеки смогут продавать препараты сразу после уведомления о поступлении - ждать подтверждения, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

До 1 февраля 2021 года вводится еще одно упрощение: производители обязаны наносить коды на лекарства, а аптеки - сканировать их на кассе, все операции по движению товара облегачаются.

Данные требования будут действовать до полной готовности всех участников фармрынка, сказано в документе на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в России назревает лекарственный кризис. Эксперты называли среди причин дефицита лекарств сбой в работе системы маркировки.

темы
Михаил Мишустин
лекарства
постановление
маркировка
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