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Политика
В России создадут платформу психологической помощи детям и их родителям после трагедий в школах
1 октября, 2021 15:52
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин обратился к правительству страны с требованием создать платформу психологической помощи детям и их родителям. Концепцию необходимо представить до 15 декабря.
Известно, что помимо презентации самой идеи политикам придется расписать предложение о финансировании расходов, связанных с созданием данного электронного ресурса, за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Образование». Проект должен будет действовать вплоть до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Ранее стало известно о том, что президент отдал свой коттедж десяти семьям, не имеющим собственного жилья.
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