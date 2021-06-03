В России разрабатывают стандарт для строительства «беспилотных дорог»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработает совместно с Министерством транспорта страны специальные стандарты для строительства в РФ умных дорог. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, поскольку в мире активно развивается беспилотный транспорт, велика вероятность, что он в скором времени доберётся и до России. Дороги к тому времени уже должны быть готовы к взаимодействию с высокими технологиями.
Расходы ожидаются большие, но какая именно сумма потребуется для реализации данной задачи, Шадаев не уточнил.
«Денег на строительство новых дорог больше не будет, но у Минтранса есть все необходимые рычаги, чтобы строить более эффективно умные дороги без какого-то серьезного увеличения бюджета», — цитирует министра ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что российские регионы смогут улучшить состояние дорог с помощью бензина и топлива.