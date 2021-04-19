С денег на бензин российские регионы смогут построить дороги

Экономика

Российские регионы смогут получить к 2030 деньги с доходов с акцизов на топливо и бензин.

Согласно законопроекту Минфина, зачисление доходов от акцизов на нефтепродукты затягивается. Хотя изначально деньги должны были достаться регионам раньше - уже к 2024 году, пишут «Известия». Это было поручение президента России Владимира Путина еще в 2018 году. Там говорилось, что деньги пойдут на межрегиональные дороги.

Таким образом, еще 9 лет деньги с акцизов на бензин будут пополнять федеральную казну.

Тем временем, в России объем трат российских автомобилистов на топливо снизился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на АЗС за это время стал составлять 1 228 рублей.