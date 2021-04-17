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Экономика

Автомобиль стал роскошью. Россияне урезали свои траты на бензин

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 09:59
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 09:59
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Globallookpress.com
Россияне урезали свои траты на бензин

В России объем трат российских автомобилистов на топливо снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на АЗС за это время стал составлять 1 228 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков.

В Москве автомобилисты стали платить за топливо 1 496 рублей, в Северной столице - 1 505 рублей. В Казани средний чек составил 1 193 рублей, в Новосибирске 1 352 рублей и в Челябинске 1 086 рублей.

Причиной сокращения трат на автомобильное топливо стало сохранение режима дистанционной работы. По этой причине россияне стали реже пользоваться личным транспортом, пишет «Московский комсомолец».

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