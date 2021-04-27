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Политика
В России придумали жесткий ответ на недружественную политику Чехии
27 апреля, 2021 07:53
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Pixabay
Испортившиеся отношения с Чехией подталкивают российских политиков на новые ответы Праге. Об одной из таких инициатив рассказали в Госдуме.
Представители КПРФ в Госдуме предложили переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в честь маршала Ивана Конева.
По словам зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, коммунисты считают, что на фоне недружественных шагов со стороны чешского руководства переименование станции метро «Пражская» в честь одного из главных героев Второй мировой войны будет адекватным ответом, пишут «Известия».
В России нашли «Ахиллесову пяту» Чехии и призвали ответить «пивным эмбарго».
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