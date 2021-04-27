В России придумали жесткий ответ на недружественную политику Чехии

Политика

Испортившиеся отношения с Чехией подталкивают российских политиков на новые ответы Праге. Об одной из таких инициатив рассказали в Госдуме.

Представители КПРФ в Госдуме предложили переименовать станцию метро «Пражская» в Москве в честь маршала Ивана Конева.

По словам зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, коммунисты считают, что на фоне недружественных шагов со стороны чешского руководства переименование станции метро «Пражская» в честь одного из главных героев Второй мировой войны будет адекватным ответом, пишут «Известия».

В России нашли «Ахиллесову пяту» Чехии и призвали ответить «пивным эмбарго».