В России отчитались о выведении из строя киевской телебашни и сдаче украинцами двух населенных пунктов
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о выведении из строя киевской телебашни. Также стало известно, что украинская армия сдала без боя населенные пункты Токмак и Васильевка.
По словам Конашенкова вывод из строя телебашни нужен для предотвращения информационных атак против России. В операции задействовали высокоточное оружие, уточнил представитель оборонного ведомства. В ходе операции разрушения жилых домов не допущено, пишет РБК.
Стало известно, что армия Украины оставила Токмак и Васильевку - военные добровольно сложили оружие.
«После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», - сказал Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.
На том же брифинге российские военные отчитались о взятии Херсона под полный контроль.
Военная операция России на Украине идет седьмой день - с 24 февраля. Российская и украинская делегация 28 числа сели за стол переговоров, но они не привели к мирному урегулированию конфликта.