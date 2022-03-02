Российская армия взяла Херсон под полный контроль
Российские вооруженные силы взяли под полный контроль город на юге Украины — Херсон. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что общественный транспорт, гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения людей работают в обычном режиме. В магазинах достаточно еды, в товарах первой необходимости местное население пока тоже не нуждается, считают в Минобороны.
Известно, что в настоящее время российское командование ведет переговоры с администрацией Херсона и в целом с руководством региона — стороны обсуждают, как теперь поддерживать порядок и обеспечивать безопасность населения, говорится в заявлении российского ведомства, представленном официальным представителем МО РФ Игорем Конашенковым.
Ранее был нанесен ракетный удар по зданию управления Нацполиции в Харькове.