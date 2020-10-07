В России 22 улицы назвали в честь действующего президента и одну именем Алины Кабаевой

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В России 22 улицы названы в честь президента Владимира Путина. Больше половины из них - на Северном Кавказе.

Так, в Дагестане в честь президента названы 7 улиц, в Ингушетии - 3, в Чечне - 2. Еще 3 и 2 улицы Путина есть в Татарстане и Красноярском крае.

По одной улице есть в Оренбургской, Курганской и Смоленской областях, в Удмуртии и Ханты-Мансийском автономном округе. Все улицы расположены в селах или деревнях.

В России только один крупный город имеет улицу Путина - это Грозный. Главная улица носит название проспекта имени В.В. Путина.

Как пишут «Открытые медиа», в России есть улица, названная в честь гимнастки Алины Кабаевой. Она находится в небольшой деревне Кабицыно в Калужской области.

Имени бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева в географии России нет.

7 октября президент России отмечает 68-летие. В этот день он должен провести более десяти международных телефонных разговоров.