68 лет: в Кремле рассказали о планах Владимира Путина в день рождения

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Российский президент Владимир Путин сегодня отмечается 68 лет.

Глава государства в свой день рождения проведет более десяти международных телефонных разговоров, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также у главы государства сегодня запланированы «внутренние дела текущие».

Как ожидается, во второй половине дня Путин встретится с друзьями, родными и близкими, «как это традиционно бывает», отметил официальный представитель Кремля.

В 2019 году президент в канун своего дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался природой вместе с министром обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.