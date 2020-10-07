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68 лет: в Кремле рассказали о планах Владимира Путина в день рождения

Артем Денисов
7 октября, 2020 06:01
1 мин
Путин
Фото: flickr.com

Российский президент Владимир Путин сегодня отмечается 68 лет.

Глава государства в свой день рождения проведет более десяти международных телефонных разговоров, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также у главы государства сегодня запланированы «внутренние дела текущие».

Как ожидается, во второй половине дня Путин встретится с друзьями, родными и близкими, «как это традиционно бывает», отметил официальный представитель Кремля.

В 2019 году президент в канун своего дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался природой вместе с министром обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.

темы
путин
президент
день рождения
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