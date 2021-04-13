Новости – Политика
Политика
В Роспотребнадзоре оценили перспективы масочного режима
13 апреля, 2021 05:04
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России сохранятся масочный режим и дезинфекция.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, торопиться со снятием ограничений не стоит. По ее словам, в некоторых регионах сохраняется запрет на массовые зрелищные мероприятия.
Она напомнила, что во многих странах, где ранее ситуация из-за эпидемии коронавируса стабилизировалась, в настоящее время ситуация меняется стремительно, сообщает «Рен ТВ».
Ранее Попова сообщила, что в России раскрыто 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Все они требуют дополнительного изучения.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку