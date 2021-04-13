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Политика

В Роспотребнадзоре оценили перспективы масочного режима

Артем Денисов
13 апреля, 2021 05:04
1 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 05:04
1 мин
маски
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России сохранятся масочный режим и дезинфекция.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, торопиться со снятием ограничений не стоит. По ее словам, в некоторых регионах сохраняется запрет на массовые зрелищные мероприятия.

Она напомнила, что во многих странах, где ранее ситуация из-за эпидемии коронавируса стабилизировалась, в настоящее время ситуация меняется стремительно, сообщает «Рен ТВ».

Ранее Попова сообщила, что в России раскрыто 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Все они требуют дополнительного изучения.

Ранее по теме:  Десятки разновидностей смертельного вируса выявили российские власти
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