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Десятки разновидностей смертельного вируса выявили российские власти
13 апреля, 2021 01:06
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pixabay.com
В России выявили 49 неуточненных разновидностей COVID-19.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, раскрыто 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в РФ. Все они требуют дополнительного изучения, сообщает РИА «Новости».
Ранее российские медики сообщили, что обнаружили «ложный коронавирус».
По их словам, с приходом весны родители стали принимать симптомы ранней аллергии у детей за COVID.
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