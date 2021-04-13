Десятки разновидностей смертельного вируса выявили российские власти

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В России выявили 49 неуточненных разновидностей COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, раскрыто 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в РФ. Все они требуют дополнительного изучения, сообщает РИА «Новости».

Ранее российские медики сообщили, что обнаружили «ложный коронавирус».

По их словам, с приходом весны родители стали принимать симптомы ранней аллергии у детей за COVID.