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Десятки разновидностей смертельного вируса выявили российские власти

Артем Денисов
13 апреля, 2021 01:06
1 мин
Артем Денисов
13 апреля, 2021 01:06
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

В России выявили 49 неуточненных разновидностей COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, раскрыто 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в РФ. Все они требуют дополнительного изучения, сообщает РИА «Новости».

Ранее российские медики сообщили, что обнаружили «ложный коронавирус».

По их словам, с приходом весны родители стали принимать симптомы ранней аллергии у детей за COVID.

Ранее по теме:  С приходом весны врачи обнаружили «ложный» коронавирус
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