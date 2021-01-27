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В решении Путина ответить на нападки Навального увидели сплошные ошибки

Лилия Караева
27 января, 2021 12:08
2 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 12:08
2 мин
Владимир Путин
Pixabay.com

Расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» вызвало раздражение и беспокойство в Кремле. На это указывает решение президента ответить на нападки: он не только лично прокомментировал информацию из публикации, но и совершил «одну из очень немногих вылазок за пределы своих резиденций с начала пандемии» - приехал на открытие развязки в Химках.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков и источник, который регулярно общается с Путиным.

Издание пишет, что раньше российский лидер «делал вид, будто Навального не существует». Опубликованное расследование и митинги 23 января показали, что оппозиционер «много для него значит».

Решение появиться на публике объяснили ответом Путина на то, что Навальный называл его «стариком в бункере». Издание обратило внимание на то, что государственное телевидение выпустило несколько сюжетов, в которых Навальный показан как продажный политик, работающий на западные спецслужбы.

Такую реакцию Кремля и попытки отодвинуть Навального аналитики считают ошибкой администрации Путина.

Близкий к президенту источник заявил, что власти «совершили множество ошибок, раздувая его (Навального - прим.)». Он сказал: «Масштаб реакции увеличивает значимость Навального».

Ранее сообщалось, что власти решили посадить Навального. Об этом рассказали близкие к руководству страны источники.

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