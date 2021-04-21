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Политика

В разругавшейся с Россией стране сменился глава МИД

Антон Мельников
21 апреля, 2021 19:34
2 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 19:34
2 мин
Russian Look/Globallookpress.com
Russian Look/Globallookpress.com

В Чехии назначен новый министр иностранных дел. Им стал 36-летний социал-демократ Якуб Кулганек. Церемонию назначения нового главы МИД провёл президент республики Милош Земан.

В своей речи глава Чехии отметил, что ожидает от нового главы ведомства, что тот обойдется без «дутых патетических деклараций». Также президент отметил, что для страны особое значение имеет экономическая дипломатия.

Новый министр считается специалистом по территории бывшего СССР в целом и в частности по России. При этом, Кулганек называет русский своим вторым иностранным языком. По данным РИА «Новости», основная область интересов возглашавшего внешнеполитическое ведомство Кулганека – политика России в отношении НАТО и Евросоюза.

Отметим, что смена «верхушки» чешского МИДа произошла на фоне громкого дипломатического скандала с Россией, в ходе которого стороны взаимно выслали официальных представителей из своих стран. Ожидается, что новый министр продолжит предыдущую риторику в отношениях и устроит «чистку в рядах сотрудников российского посольства».

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МИД
Чехия
Министры
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