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Политика
В Раде рассказали о проигранной Украиной войне
6 июля, 2021 09:52
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Wikipedia
С 2014 года Украину хотят расколоть и уничтожить. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.
По его словам, против страны ведется гибридная война, которую Украина проиграла. Элементами этой войны Кива назвал героизацию командующего УПА (запрещена в РФ) Романа Шухевича и лидера ОУН (запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Кива заявил, что с 2014 года развалом Украины сначала занимался экс-президент Петр Порошенко. Сейчас это делает нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Кива назвал киевскую власть марионеточной. По его мнению, она приведет Украину к развалу, пишет «ПолитЭксперт».
Владимир Зеленский «нашел» российское оружие будущего против Украины и Европы.
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