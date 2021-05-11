В Приморье депутата Ищенко поместили в психбольницу после заявления о взятке в 2 млн долларов от губернатора Кожемяко

Политика

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края, депутат законодательного собрания региона от КПРФ Андрей Ищенко госпитализирован в клиническую психиатрическую больницу.

Туда его поместили родные. В приёмном отделении больницы отказались подтвердить или опровергнуть информацию о госпитализации, ссылаясь на врачебную тайну. По словам неназванного коллеги Ищенко по фракции, депутат «в последнее время был не в себе», передают «Открытые медиа».

В начале мая Ищенко сообщил, что действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко во время избирательной кампании в 2018 году предлагал ему взятку в $2 млн за отказ от борьбы. По его словам, у него есть подтверждающая факт подкупа аудиозапись, которую он передал в управление ФСБ по Приморскому краю.