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Политика

Депутат обвинил губернатора Приморья Олега Кожемяко в попытке дать взятку в $2 млн

Артем Денисов
3 мая, 2021 00:24
2 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 00:24
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Заксобрания Приморского края и бывший кандидат на кресло главы региона Андрей Ищенко сообщил, что действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко во время избирательной кампании в 2018 году предлагал ему взятку в $2 млн за отказ от борьбы.

«Осенью 2018 года, когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего общего друга. Я попросил его вам передать, что если президент Владимир Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Кожемяко, то я вставлять палки в колёса не буду. Потому что кто я такой против нашего президента! Те два миллиона долларов, которые вы мне предлагали, — я от них отказался», — сообщил депутат на своей странице в Instagram. По его словам, у него есть подтверждающая факт подкупа аудиозапись, которую он передал в управление ФСБ по Приморскому краю.

Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в Приморье в сентябре 2018 года от партии КПРФ. Во втором туре его соперником был тогдашний глава региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). После обработки 95 процентов протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом. При этом после подсчета всех бюллетеней победителем вдруг был объявлен «единоросс». Данный факт вызвал массовые протесты во Владивостоке. На этом фоне избирательная комиссия Приморского края была вынуждена признать итоги выборов недействительными.

В итоге Ищенко всё равно не допустили к участию в выборах, а главой Приморья стал Олег Кожемяко, поддержанный Москвой.

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ТЕГИ
Выборы
Взятка
Приморский край
Губернаторы
Кожемяко
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