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В предвыборной декларации Александра Лукашенко нет никакого имущества и есть жена

Лилия Караева
15 июля, 2020 16:00
2 мин
Александр Лукашенко
Интернет-портал президента Беларуси

В опубликованной Центральной избирательной комиссией Беларуси предвыборной декларации президента Александра Лукашенко указано, что он не владеет никаким имуществом. Зарплата главы государства за 2019 год составила 117 тыс. белорусских рублей, или 48 тыс. долларов.

15 июля ЦИК опубликовал декларации пяти кандидатов в президенты. Согласно документу, у Лукашенко нет в собственности ни жилья, ни земельных участков, ни акций.

В декларации говорится, что Лукашенко по-прежнему женат. В собственности супруги Галины Лукашенко находятся жилой дом площадью 196 квадратов и земельный участок в Могилевской области. Она владеет половиной доли в праве собственности на дом в деревне Большой Межник. У нее есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод». Зарплата жены Лукашенко за год составила 5,56 тыс. белорусских рублей (или 2,3 тыс. долларов), пишет РИА Новости.

Напомним, выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Главного соперника Лукашенко банкира Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.

темы
Александр Лукашенко
недвижимость
зарплата
декларация
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