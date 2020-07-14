По состоянию на 14 июля 10:30
Заболевших739 947
За последние сутки6 248
Выздоровело512 825
Умерло11 614
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборы главному противнику Лукашенко

Лилия Караева
14 июля, 2020 12:51
1 мин
Виктор Бабарико
Dev.by

Центризбирком Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего главу Белгазпромбанка и оппозиционера Виктора Бабарико. Он считался наиболее серьезным соперником действующего белорусского лидера Александра Лукашенко - неофициальные опросы показывали, что за него готова проголосовать половина населения.

Представители ЦИК назвали причиной отказа в регистрации поступившее письмо от Комитета госконтроля. В нем говорилось, что Бабарико руководил преступной группой, занимающейся отмыванием денег, сообщает TUT.BY.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом, Бабарико сдал в комиссию 367 179 подписей. Действительными признали 165 744. Формальных оснований для отказа в регистрации у ЦИК не было.

После начала президентской кампании Бабарико поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Евросоюз требовал от Лукашенко освободить кандидата в президенты из СИЗО.

темы
выборы
Александр Лукашенко
Беларусь
ЦИК
Виктор Бабарико
Новости по теме
Хоббит из «Властелина колец» выступил в поддержку арестованного Бабарико (видео)
Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трём статьям УК РБ
1 мин