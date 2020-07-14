ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборы главному противнику Лукашенко

Политика

Dev.by

Центризбирком Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего главу Белгазпромбанка и оппозиционера Виктора Бабарико. Он считался наиболее серьезным соперником действующего белорусского лидера Александра Лукашенко - неофициальные опросы показывали, что за него готова проголосовать половина населения.

Представители ЦИК назвали причиной отказа в регистрации поступившее письмо от Комитета госконтроля. В нем говорилось, что Бабарико руководил преступной группой, занимающейся отмыванием денег, сообщает TUT.BY.

Чтобы зарегистрироваться кандидатом, Бабарико сдал в комиссию 367 179 подписей. Действительными признали 165 744. Формальных оснований для отказа в регистрации у ЦИК не было.

После начала президентской кампании Бабарико поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Евросоюз требовал от Лукашенко освободить кандидата в президенты из СИЗО.