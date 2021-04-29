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В Праге гадают на кофейной гуще: у чехов появилась третья версия в деле о взрывах складов с боеприпасами

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 11:22
2 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 11:22
2 мин
Anvar Galeev/Russian Look/
Anvar Galeev/Russian Look/Global Look press

В Чехии появилась третья версия в деле о взрывах на складах с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году. Такое «сенсационное» заявление, учитывая, что во всем уже обвинили Россию, сделала глава минюста республики Мария Бенешова.

По словам чешского министра, она присутствовала на заседании кабмина, когда обсуждался вопрос о взрывах. У нее появилась третья версия инцидента и схожее с президентом Чехии Милошем Земаном мнение на этот счет.

Озвучить третью версию глава минюста отказалась, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Земан ранее выступил с заявлением относительно инцидента со взрывами складов. Он сказал, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. О также призвал дождаться итогов расследования и не делать скоропалительных выводов.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг слова Земана и заявил, что правоохранительные структуры работают лишь с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.

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