В Праге гадают на кофейной гуще: у чехов появилась третья версия в деле о взрывах складов с боеприпасами
В Чехии появилась третья версия в деле о взрывах на складах с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году. Такое «сенсационное» заявление, учитывая, что во всем уже обвинили Россию, сделала глава минюста республики Мария Бенешова.
По словам чешского министра, она присутствовала на заседании кабмина, когда обсуждался вопрос о взрывах. У нее появилась третья версия инцидента и схожее с президентом Чехии Милошем Земаном мнение на этот счет.
Озвучить третью версию глава минюста отказалась, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Земан ранее выступил с заявлением относительно инцидента со взрывами складов. Он сказал, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. О также призвал дождаться итогов расследования и не делать скоропалительных выводов.
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг слова Земана и заявил, что правоохранительные структуры работают лишь с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.
«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.