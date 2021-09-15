В последние дни президентства Трампа в США предприняли тайные меры из-за возможности начала войны
Проигравшего выборы в 2020 году Дональда Трампа лишили возможности отдать приказ нанести удар против Китая в последние дни президентства. Для предотвращения войны были приняты тайные меры, так как у главы государства начался «серьезный психический спад».
О заговоре военных говорится в книге «Угроза» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты. Эпизод в книге описывает, как глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в одиночку принял меры по предотвращению военного или ядерного удара по Китаю.
Причина, по которой он решился на этот шаг, - поведение Трампа после поражения на президентских выборах. В книге говорится, что глава США «почти обезумел». Генерал опасался, что ситуация может выйти из-под контроля.
В итоге он собрал секретное совещание в Пентагоне, где потребовал от высокопоставленных военных чиновников не выполнять приказы без его санкции. Генерал попросил каждого подтвердить, поняли ли они просьбу.
Американский генерал тайно обещал китайцам, что атак со стороны США не будет. Он дважды звонил китайскому коллеге Ли Цзочэну, чтобы убедить его в этом. Генерал обещал, что если же нападение произойдет, он уведомит китайскую сторону, пишет CNN.
Трамп отреагировал на описанный в книге эпизод и назвал всё «вымыслом». Он оценил поступок генерала как «национальное предательство».
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече.