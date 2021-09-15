Глава государства отказал Байдену в личной встрече. Пришлось оправдываться
Чтобы «выйти из тупика» в отношениях США и Китая, американский президент Джо Байден во время полуторачасового телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином предложил встретиться лично. Китайская сторона отклонила предложение, а Белому дому пришлось объясняться.
Разговор двух лидеров чуть не превратился в скандал. Байден предложил Си Цзиньпину провести двусторонний саммит, но тот не поддался уговорам и отказал, потребовав сменить тон в отношении Пекина.
Белый дом объяснил, что СМИ неточно описали разговор национальных лидеров. Источники газеты Financial Times утверждают, что описание как раз было точным.
Позже лично Байден опроверг сообщение газеты. Отвечая на вопрос журналистов, расстроен ли он отказом, Байден сказал: «Это неправда». Комментарий президента привело агентство Reuters.
Отношения США и КНР испорчены со времен президентства Дональда Трампа. Известно также, что Вашингтон обвинял Пекин в пандемии коронавируса, а Байден требовал от спецслужб за 90 дней окончательно выяснить происхождение COVID-19.