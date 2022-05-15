В Польше возбудились от расширения НАТО и уже угрожают Калининграду
От Польши в адрес Калининграда начали поступать угрозы на фоне расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии и растущей напряженности между альянсом и Россией.
В Польше начали информационную атаку на Калининградскую область, сразу после сообщений об официальном решении Швеции и Финляндии стать членами НАТО. Польский экс-министр обороны Ромуальд Шереметьев, заявив о необходимости демилитаризации российского региона, предложив уничтожить военные сооружения в Калининграде.
«Этот регион необходимо демилитаризовать, чтобы НАТО не сидела на пороховой бочке между ног», - заявил польский политик.
Перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО грозит тем, что Балтийское море фактически окажется во власти альянса. В Польше потирают руки, рассчитывая, что с расширением НАТО в регионе польские позиции укрепятся на восточном фланге, сообщает телеграм-канал Readovka.
НАТО торопится усилить присутствие на Балтике еще до вступления Швеции и Финляндии.