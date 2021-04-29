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В Подмосковье готовятся к росту заболеваемости коронавирусом в праздники

Артем Денисов
29 апреля, 2021 02:31
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 02:31
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Московская область готовит резервные койки в больницах на случай роста заболеваемости COVID-19 в предстоящие праздничные дни.

«Мы готовим резервные койки, если не дай бог вот на эти праздники что-то там будет, какой-то взрыв. Мы должны быть готовы, система должна быть готова. Мы за это несем ответственность», - сообщил глава региона Андрей Воробьев, передает РИА «Новости».

В России наблюдается «мягкое плато» по распространению коронавируса, однако опасность резкого роста числа заразившихся сохраняется.

Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, необходимо соблюдать рекомендации властей.

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Коронавирус
Подмосковье
Воробьев
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