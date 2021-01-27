Политика

Организаторов несанкционированных акций, состоявшихся в России 23 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сравнили с диктатором Адольфом Гитлером. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подчеркнул, что немецкий политик в 1945 году «бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин», и установил тем самым связь между двумя событиями.

«Это есть политическое браконьерство. Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году», – цитирует Макарова РИА Новости.

Ранее стало известно количество возбужденных уголовных дел после акции протеста в России.