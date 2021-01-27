Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

В Петербурге организаторов акций в поддержку Алексея Навального приравняли к Гитлеру

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 18:14
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 18:14
1 мин
Фото: manyposts.ru
Фото: manyposts.ru

Организаторов несанкционированных акций, состоявшихся в России 23 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сравнили с диктатором Адольфом Гитлером. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подчеркнул, что немецкий политик в 1945 году «бросил молодежь под танки, захватывавшие Берлин», и установил тем самым связь между двумя событиями.

«Это есть политическое браконьерство. Мы с вами из истории знаем, чем это заканчивается. Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году», – цитирует Макарова РИА Новости.

Ранее стало известно количество возбужденных уголовных дел после акции протеста в России.

Поделиться
ТЕГИ
Санкт-Петербург
протесты
Адольф Гитлер
Вячеслав Макаров
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!