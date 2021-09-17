В первый день выборов Apple и Google удалили приложение «Навальный» для пользователей в России
Из магазинов App Store и Google Play удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» для пользователей в России. За пределами страны приложение еще доступно.
О действиях корпораций Apple и Google в первый день выборов сообщили сторонники оппозиционера Алексея Навального в Telegram.
Накануне представители корпораций прибыли на заседание Совета Федерации по защите госсуверенитета. Они не объяснили, почему приложения не удалены после предупреждений. На заседании говорилось о возможных уголовных последствиях такого шага.
Роскомнадзор требовал удаления приложения еще в августе и грозил компаниям штрафами. Несмотря на это, приложение оставалось доступным почти месяц.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин представил своих кандидатов на выборы спустя 10 минут после публикации списка «Умного голосования».