Собянин представил своих кандидатов на выборы спустя 10 минут после публикации списка «Умного голосования»
Мэр Москвы Сергей Собянин на персональном сайте опубликовал свой список кандидатов на выборах в Госдуму. Это произошло через 10 минут (в 11:25) после того, как был размещен список оппозиционных кандидатов от «Умного голосования».
На сайте мэра упоминаются имена телеведущего Тимофея Баженова, журналиста Евгения Попова, депутатов Госдумы Петра Толстого, Ирины Белых и других, врача-педиатра Александра Румянцева. Отдельно Собянин привел самовыдвиженцев: среди них депутат Галина Хованская, актер Дмитрий Певцов.
На сайте Собянин агитирует голосовать за «Единую Россию». Мэр объяснил, что люди из списка «искренне болеет за интересы родного города».
Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В них участвует 14 партий.
Проект «Умное голосование» был создан оппозиционером Алексеем Навальным в 2018 году. После публикации кандидатов сайт стали блокировать с помощью оборудования для изоляции Рунета.
Ранее сообщалось, что власти готовятся к протестам после думских выборов.