Новости – Политика
Политика
В Пентагоне пристально следят за отводом российских военных от украинских границы
27 апреля, 2021 05:18
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Ludmila Pakhomova/Russian Look
В Пентагоне сообщили, что внимательно следит за действиями российских вооруженных сил на границе с Украиной, заявил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.
По его словам, делать выводы пока рано. «Так что мы продолжим внимательно следить за этим», - отметил Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По словам Шойгу, задачи внезапной проверки полностью выполнены.
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