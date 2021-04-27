В Пентагоне пристально следят за отводом российских военных от украинских границы

Политика

В Пентагоне сообщили, что внимательно следит за действиями российских вооруженных сил на границе с Украиной, заявил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.

По его словам, делать выводы пока рано. «Так что мы продолжим внимательно следить за этим», - отметил Кирби, передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По словам Шойгу, задачи внезапной проверки полностью выполнены.