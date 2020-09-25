В Париже расследуют утечку эмоционального разговора Путина и Макрона

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После публикации телефонного разговора глав Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина начато расследование, сообщил глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — сказал он, сообщает РБК.

По данным издания Business Insider, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным разозлил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом изданию сообщил источник в разведке.

Утверждается, что переговоры негативно повлияли на и без того сложные отношения между Москвой и ЕС. Также в разговоре якобы было задето самолюбие Макрона. Французский лидер разозлился