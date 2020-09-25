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Политика
В Париже расследуют утечку эмоционального разговора Путина и Макрона
25 сентября, 2020 04:03
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Фото: flickr.com
После публикации телефонного разговора глав Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина начато расследование, сообщил глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — сказал он, сообщает РБК.
По данным издания Business Insider, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным разозлил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом изданию сообщил источник в разведке.
Утверждается, что переговоры негативно повлияли на и без того сложные отношения между Москвой и ЕС. Также в разговоре якобы было задето самолюбие Макрона. Французский лидер разозлился
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