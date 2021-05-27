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Политика

В ответ на «недружественные действия» российские пограничники укрепляют границу с Украиной

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 11:16
1 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 11:16
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

В ответ на недружественные действия со стороны Украины российские пограничники укрепляют границу с соседней страной. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ РФ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Кулишов подчеркнул, что, учитывая недружественные действия Киева в отношении Москвы, погранслужба РФ принимает адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы. Также идет плановое наращивание технического оснащения.

Кулишов заверил, что все погранподразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы, пишет «РИА Новости».

Деньги кончились: Киев перестал рыть ров или строить «Стену Яценюка».

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