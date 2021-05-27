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Политика
В ответ на «недружественные действия» российские пограничники укрепляют границу с Украиной
27 мая, 2021 11:16
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Ilya Galakhov/Global Look Press
В ответ на недружественные действия со стороны Украины российские пограничники укрепляют границу с соседней страной. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ РФ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Кулишов подчеркнул, что, учитывая недружественные действия Киева в отношении Москвы, погранслужба РФ принимает адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы. Также идет плановое наращивание технического оснащения.
Кулишов заверил, что все погранподразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы, пишет «РИА Новости».
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