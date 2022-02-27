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Политика
В ответ на «агрессивные высказывания» НАТО Владимир Путин приказал перевести армию в особый режим
27 февраля, 2022 16:24
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Фото скриншот из видео tg «Осторожно, новости»
Лидеры некоторых стран-членов НАТО позволяют себе «агрессивные высказывания» в адрес России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В связи «агрессивными» заявлениями Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Министр обороны и начальник Генштаба ответили: «Есть!».
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