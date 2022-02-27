Новости – Политика
Политика
Лиз Трасс пригрозила России конфликтом с НАТО
27 февраля, 2022 13:24
1 мин
1 мин
Italian Ministry Of Defence Hand/Keystone Press Agency/ Global Look Press
Действия России на Украине могут привести к конфликту с НАТО. Такое заявление сделала глава МИД Британии Лиз Трасс.
По ее словам, ситуация на Украине «касается свободы и демократии в Европе» и это может привести к конфликту с НАТО.
«Если мы не остановим Путина на Украине», - сказала Трасс, то в дальнейшем Россия будет угрожать странам Балтии, Польше и Молдове. Это может стать причиной конфликта с НАТО, пишет «РИА Новости».
Трасс также отметила, что экономические жертвы, которые понесет Европа, несравнимы с потерями Украины.
Британия понесет экономические потери от антироссийских санкций.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости