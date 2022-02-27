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Политика
Британия понесет экономические потери от антироссийских санкций
27 февраля, 2022 13:01
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Tobias Hase/dpa/Global Look Press
Великобритания сама понесет экономические убытки из-за санкций против России. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
Экономические потери от антироссийских санкций в Британии будут. Несмотря на то, что Лондон импортирует немного нефти и газа из России, последствия все же будут, сказала Трасс.
Однако, по ее словам, общество относится к этим издержкам с пониманием, поскольку, «если мы сейчас не встанем против Путина», то придется заплатить еще большую цену, пишет «РИА Новости».
Ранее трасс заявила, что санкции «изуродуют экономику России».
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