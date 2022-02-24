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Политика
Британия ввела санкции против «Аэрофлота» и ВТБ
24 февраля, 2022 20:29
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Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России.
Британия вводит санкции против «Аэрофлота» и замораживает все активы ВТБ, заявил Джонсон.
Помимо этого, Великобритания вводит ограничения на суммы, которые российские граждане держат на счетах в стране.
Также водится запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
Санкции, по словам Джонсона, будут включать и отказ от российских нефти и газа, пишет «РИА Новости». Джонсон призвал другие страны коллективно присоединиться к этим ограничениям.
Владимир Путин начал встречу с представителями крупного бизнеса «в нестандартных условиях».
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