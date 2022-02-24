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Экономика
Владимир Путин начал встречу с представителями крупного бизнеса «в нестандартных условиях»
24 февраля, 2022 20:02
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин сегодня, 24 февраля начал встречу с представителями крупного бизнеса.
Президент, начиная встречу, отметил, что она «проходит в нестандартных условиях», хотя и планировалась заранее.
В ходе встречи планируется обсудить подготовку к посланию парламенту и ситуацию в экономике.
Бизнесмены понимают, что в текущей геополитической ситуации придется работать в сложных условиях. Однако государство и экономика научились работать в условиях санкций, пишут «Известия».
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