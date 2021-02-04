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В ООН оценили данные об эффективности «Спутника V»

артем
4 февраля, 2021 04:02
1 мин
артем
4 февраля, 2021 04:02
1 мин
ООН
pixabay.com

В Организации объединенных наций положительно оценили данные о высокой эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация ждет официального одобрения российского препарата от Всемирной организации здравоохранения, после чего сможет рассматривать вопрос об использовании «Спутника V», пишут «Известия».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация приветствует публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V». Это говорит о её эффективности. Ранее авторитетный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы тестирования вакцины, согласно которым, эффективность препарата составляет 91,6%.

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ООН
коронавирус
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