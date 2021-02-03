ВОЗ признала эффективность российской вакцины от коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация приветствует публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V». Это говорит о её эффективности. Ранее авторитетный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы тестирования вакцины, согласно которым, эффективность препарата составляет 91,6%.

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», - сообщила представитель ВОЗ.

Она отметила, что в данный момент от COVID-19 необходимо привить лиц из групп риска, чтобы снизить смертность от инфекции. Также Вуйнович добавила, что ВОЗ ожидает поддержку от России в вопросе предоставления вакцины нуждающимся, передаёт «ТАСС».