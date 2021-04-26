В офисе Зеленского оценили идею пригласить Владимира Путина в Киев

Политика

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ответил на интересующий журналистов вопрос, касающийся возможной встречи лидеров двух государств – России и Украины. По его словам, это действительно может состояться в ближайшее время, но только не на территории республики.

Ермак отметил, что приглашать лидера РФ в Киев было бы как минимум неразумно.

«Я считаю это некорректным», – уточнил он.

При этом глава офиса президента убежден, что предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе не провокация вовсе, а желание, наконец, начать вести конструктивные переговоры.

«Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью», – заметил он, подчеркнув также, что большая часть погибших в Донбассе граждан – это жертвы снайперов РФ, передает Liga.net.

Ранее стало известно о том, что к переговорам между Киевом и Москвой может подключиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Украинские власти хотят его использовать в качестве посредника.