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Политика

В офисе Зеленского оценили идею пригласить Владимира Путина в Киев

Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 10:38
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 апреля, 2021 10:38
2 мин
Фото: пресс-служба OП Ураины
Фото: пресс-служба OП Ураины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ответил на интересующий журналистов вопрос, касающийся возможной встречи лидеров двух государств – России и Украины. По его словам, это действительно может состояться в ближайшее время, но только не на территории республики.

Ермак отметил, что приглашать лидера РФ в Киев было бы как минимум неразумно.

«Я считаю это некорректным», – уточнил он.

При этом глава офиса президента убежден, что предложение Зеленского Путину встретиться в Донбассе не провокация вовсе, а желание, наконец, начать вести конструктивные переговоры.

«Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью», – заметил он, подчеркнув также, что большая часть погибших в Донбассе граждан – это жертвы снайперов РФ, передает Liga.net.

Ранее стало известно о том, что к переговорам между Киевом и Москвой может подключиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Украинские власти хотят его использовать в качестве посредника.

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ТЕГИ
Украина
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Россия
Офис Зеленского
Андрей Ермак
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