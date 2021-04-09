В офисе Владимира Зеленского рассказали о выдворении граждан РФ из Крыма

Политика

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали заявление вице-премьер-министра страны Алексея Резникова о том, что граждане РФ, прибывшие в Крым после 2014 года, должны будут покинуть полуостров, как только он вновь станет частью республики.

«Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя», – пояснил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.ua.

Ранее сообщалось о том, что российская армия способна защитить Крым от провокаций Киева и Вашингтона.