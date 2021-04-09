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Политика

В офисе Владимира Зеленского рассказали о выдворении граждан РФ из Крыма

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 13:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 13:07
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали заявление вице-премьер-министра страны Алексея Резникова о том, что граждане РФ, прибывшие в Крым после 2014 года, должны будут покинуть полуостров, как только он вновь станет частью республики.

«Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя», – пояснил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква в интервью LB.ua.

Ранее сообщалось о том, что российская армия способна защитить Крым от провокаций Киева и Вашингтона.

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