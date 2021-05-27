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Политика
В ОАЭ посещать мероприятия разрешили только привитым от коронавируса
27 мая, 2021 01:14
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pixabay.com
В ОАЭ для посещения любых мероприятий необходимо быть вакцинированным от COVID-19 и предоставить отрицательный тест.
С 6 июня желающие посетить то или иное мероприятие должны будут сделать прививки и предоставить результаты теста, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия. Также необходимо иметь электронное письмо о допуске на мероприятие.
Речь идет о спортивных, культурных, общественных мероприятиях, а также выставках. При этом необходимо будет носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает «Интерфакс».
Как сообщалось, в ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее по теме: Сегрегация 21 века: Мэр Собянин хочет создать в столице отдельные зоны только для «привилегированных» лиц
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