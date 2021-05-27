В ОАЭ посещать мероприятия разрешили только привитым от коронавируса

Политика

В ОАЭ для посещения любых мероприятий необходимо быть вакцинированным от COVID-19 и предоставить отрицательный тест.

С 6 июня желающие посетить то или иное мероприятие должны будут сделать прививки и предоставить результаты теста, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия. Также необходимо иметь электронное письмо о допуске на мероприятие.

Речь идет о спортивных, культурных, общественных мероприятиях, а также выставках. При этом необходимо будет носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, в ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.