Сегрегация 21 века: Мэр Собянин хочет создать в столице отдельные зоны только для «привилегированных» лиц

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В ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — заявил он на встрече с предпринимателями.

Глава города отметил, что за год московские сферы услуг, торговли и общепита столкнулись с серьезными проблемами, поскольку столица потеряла половину туристов, преимущественно иностранцев.

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — приводит слова Собянина РИА «Новости».