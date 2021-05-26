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Люди
Сегрегация 21 века: Мэр Собянин хочет создать в столице отдельные зоны только для «привилегированных» лиц
26 мая, 2021 18:01
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Youtube / Marshall Poe
В ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — заявил он на встрече с предпринимателями.
Глава города отметил, что за год московские сферы услуг, торговли и общепита столкнулись с серьезными проблемами, поскольку столица потеряла половину туристов, преимущественно иностранцев.
«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — приводит слова Собянина РИА «Новости».
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