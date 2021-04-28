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Политика

В новой Конституции предложили отдать многие полномочия Лукашенко. Он не будет руководить страной

Лилия Караева
28 апреля, 2021 11:46
2 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 11:46
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

На третьем заседании Конституционной комиссии в Беларуси заговорили о передаче ряда полномочий президента правительству. На встрече рассматривались изменения положений Конституции о функциях и компетенциях главы республики.

Предложение о передаче части полномочий правительству озвучил председатель Конституционного суда, председатель комиссии Петр Миклашевич.

Он напомнил, что Институт президентства был установлен Конституцией в 1996 году. «Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института Президента», - констатировал Миклашевич.

Он рассказал, что были проанализированы 150 законов о полномочиях президента Беларуси. По его словам, «многие полномочия Главы государства в современных условиях являются излишними», пишет издание «Беларусь Сегодня». Некоторые полномочия относятся к исполнительной власти и было бы целесообразно закрепить их за правительством, считает он.

Комиссия по внесению изменений в Конституцию республики была создана в марте. В нее вошли 36 человек. В срок до 1 августа она должна разработать предложения по изменению основного закона страны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае его смерти полномочия президента будут переданы Совету безопасности страны. Он также говорил, что готов поделиться полномочиями, но руководить страной при новой Конституции не будет.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Конституция
Полномочия
Комиссия Совета Европы
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