Александр Лукашенко задумался о смерти и придумал кому передать власть

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился планами по передачи власти в стране, в случае необходимости. Специальный декрет уже ждет его подписи.

Как следует из сообщения, президентские полномочия будут переданы Совбезу страны, а оперативное руководство будет осуществлять премьер-министр.

«Скажите, если завтра нет Президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». - приводит слова белорусского лидера издание BELTA.

Все решения, вплоть до введения военного положения, в случае опасности на границах, Совбез будет принимать путем тайного голосования. Лукашенко также добавил, что помышлял о подобном шаге уже давно. Ранее он заявлял, что принял одно из важнейших решений за весь период своего президентства.