Политика

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали заместителя директора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова. В своем Facebook профессор сообщил, что его доставили в ОВД «Канавино».

Официальная причина задержания Хазанова пока неизвестна. Однако в беседе с «Медиазоной» коллега профессора Артем Гиндинсон сообщил, что внимание правоохранителей к Хазанову обусловлено постами в поддержку Алексея Навального.

В минувшее воскресенье соратники политика объявили о массовых акциях протеста по всей России 21 апреля. С этого момента давление на оппозицию значительно усилилось. По ударом оказались не только сторонники Навального, но и члены различных оппозиционных партий России. Так, ранее в Москве был задержан бывший депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков.