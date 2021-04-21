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Политика
Задержан оппозиционный политик Владимир Рыжков. Он хочет баллотироваться в Мосгордуму
21 апреля, 2021 13:12
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Фото: Brattarb, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Рыжкова. Ранее он сообщал о планах баллотироваться в Мосгордуму от партии «Яблоко» по Гагаринскому округу (№37) на предстоящих выборах.
По данным телеграм-канала AvtozakLive, сейчас мужчина находится в ОВД «Хамовники». Ему вменяют потворное нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).
Напомним, в минувшее воскресенье соратники Алексея Навального объявили о массовых акциях протеста по всей России 21 апреля. С этого момента давление на оппозицию значительно усилилось. По ударом оказались не только сторонники Навального, но и члены различных оппозиционных партий России.
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