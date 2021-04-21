Задержан оппозиционный политик Владимир Рыжков. Он хочет баллотироваться в Мосгордуму

Политика

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Рыжкова. Ранее он сообщал о планах баллотироваться в Мосгордуму от партии «Яблоко» по Гагаринскому округу (№37) на предстоящих выборах.

По данным телеграм-канала AvtozakLive, сейчас мужчина находится в ОВД «Хамовники». Ему вменяют потворное нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

Напомним, в минувшее воскресенье соратники Алексея Навального объявили о массовых акциях протеста по всей России 21 апреля. С этого момента давление на оппозицию значительно усилилось. По ударом оказались не только сторонники Навального, но и члены различных оппозиционных партий России.