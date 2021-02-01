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В немецком бундестаге заявили о «неразумности» Франции

Антон Мельников
1 февраля, 2021 21:15
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 21:15
1 мин
Pixabay
Pixabay

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат Клаус Эрнст заявил, что требования Франции относительно российского газопровода «Северный поток-2» неразумны и неверны.

«Призыв французского правительства остановить строительство "Северного потока-2" неразумен и неверен», - заявил немецкий депутат.

Он отметил, что проект газопровода уже одобрен и его остановка «отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках», передают «Ведомости».

Ранее госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что ЕС следует усилить санкции против России, в частности против российского газопровода.

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