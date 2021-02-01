В немецком бундестаге заявили о «неразумности» Франции

Политика

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат Клаус Эрнст заявил, что требования Франции относительно российского газопровода «Северный поток-2» неразумны и неверны.

«Призыв французского правительства остановить строительство "Северного потока-2" неразумен и неверен», - заявил немецкий депутат.

Он отметил, что проект газопровода уже одобрен и его остановка «отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках», передают «Ведомости».

Ранее госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что ЕС следует усилить санкции против России, в частности против российского газопровода.