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Политика
В немецком бундестаге заявили о «неразумности» Франции
1 февраля, 2021 21:15
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Pixabay
Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат Клаус Эрнст заявил, что требования Франции относительно российского газопровода «Северный поток-2» неразумны и неверны.
«Призыв французского правительства остановить строительство "Северного потока-2" неразумен и неверен», - заявил немецкий депутат.
Он отметил, что проект газопровода уже одобрен и его остановка «отразится на немецких клиентах и налогоплательщиках», передают «Ведомости».
Ранее госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что ЕС следует усилить санкции против России, в частности против российского газопровода.
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