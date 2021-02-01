Во Франции заявили о необходимости новых мер против России

Политика

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что те санкции, которые ЕС уже ввёл против РФ, недостаточны. Меры нужно усилить на фоне протестных акций в России. В частности, ограничения могут коснуться газопровода «Серверный поток-2».

«Санкции были приняты (против официальных лиц РФ), можно принять еще, но этого недостаточно. (В России) есть протесты. Надо идти дальше», — сообщил госсекретарь МИД в интервью радиостанции France Inter.

Бон добавил, что есть вариант ввести санкции против российского газопровода, но этот вопрос надо обсуждать с Германией.

«Вариант (ограничений в отношении) "Северного потока — 2" рассматривается, но здесь решение за немцами, так как он расположен в Германии. А мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения в этом проекте», — цитируют Бона «Ведомости».