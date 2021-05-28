В НАТО нашли сходства Беларуси и России

Политика

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в «моделях поведения» России и Белоруссии есть сходства.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в «моделях поведения» России и Беларуси есть сходства.

«Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки», – сказал глава НАТО. По его словам, в организации должны воспринимать это всерьез из-за того, что такое поведение неприемлемо для ценностей альянса. Отмечается, что НАТО будет «поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине», сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, Турция выступила против принятия резолюции НАТО по Беларуси в связи с инцидентом вокруг борта Ryanair. В первоначальном тексте использовались более жесткие формулировки, но их пришлось смягчить из-за давления Анкары.