У Беларуси нашелся союзник среди стран НАТО. Он помог смягчить «удар» по республике

Турция выступила против принятия резолюции НАТО по Беларуси в связи с инцидентом вокруг борта Ryanair. В первоначальном тексте использовались более жесткие формулировки, но их пришлось смягчить из-за давления Анкары, сообщает Reutersсо ссылкой на посвященные источники.

27 мая все 30 стран-членов НАТО опубликовали официальное заявление по принудительной посадке в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair и последующему задержанию оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В документе осуждаются оба этих факта, однако никаких карательных мер в отношении республики не значится. На введении рестрикций наставила Польша и страны Балтии.