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Политика
У Беларуси нашелся союзник среди стран НАТО. Он помог смягчить «удар» по республике
27 мая, 2021 23:46
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Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Турция выступила против принятия резолюции НАТО по Беларуси в связи с инцидентом вокруг борта Ryanair. В первоначальном тексте использовались более жесткие формулировки, но их пришлось смягчить из-за давления Анкары, сообщает Reutersсо ссылкой на посвященные источники.
27 мая все 30 стран-членов НАТО опубликовали официальное заявление по принудительной посадке в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair и последующему задержанию оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В документе осуждаются оба этих факта, однако никаких карательных мер в отношении республики не значится. На введении рестрикций наставила Польша и страны Балтии.
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